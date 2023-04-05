Национальный симфонический оркестр Башкирии представил зрителям новую программу

Произведения композиторов Татарстана и Башкортостана на одной сцене. Национальный симфонический оркестр республики представил зрителям новую программу. Премьера объединила произведения классических и современных композиторов двух субъектов.

На сцене можно было услышать симфонии Хусаина Ахметова, Рашита Калимуллина, Рафаиля Касимова и других башкирских музыкантов. Концерт прошел в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».  

 До этого мы приезжали в Казань не раз уже. Родилась идея показать Татарстану потрясающую башкирскую музыку, а в Башкортостане исполнить прекрасные татарские произведения. 

Артур Назиуллин, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан

Симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста Башкортостана, дирижера Дмитрия Крюкова поднял настроение всем присутствующим. Дирижер представил композицию «Урал-батыр» Хусаина Ахметова со своими аранжировками. В будущем планируется выпуск нотной записи совместно с Союзом композиторов республики. Концерт, призванный укрепить дружбу между братскими народами, состоится 7 апреля в соседнем регионе.

Мы сейчас стараемся увеличить максимально количество концертов, в этом сезоне пять концертов у нас полноценных. Единственное, что нужна поддержка республиканская, потому что это нужно в хорошей степени пропагандировать, объяснять. Нам нужна в этом глобальная поддержка, в этом мы ограничены.

Дмитрий Крюков, главный дирижёр Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан
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