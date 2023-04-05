Национальный симфонический оркестр Башкирии представил зрителям новую программу

Мы сейчас стараемся увеличить максимально количество концертов, в этом сезоне пять концертов у нас полноценных. Единственное, что нужна поддержка республиканская, потому что это нужно в хорошей степени пропагандировать, объяснять. Нам нужна в этом глобальная поддержка, в этом мы ограничены.

Дмитрий Крюков, главный дирижёр Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан