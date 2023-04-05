Национальный симфонический оркестр Башкирии представил зрителям новую программу

Произведения композиторов Татарстана и Башкортостана на одной сцене. Национальный симфонический оркестр республики представил зрителям новую программу. Премьера объединила произведения классических и современных композиторов двух субъектов.
На сцене можно было услышать симфонии Хусаина Ахметова, Рашита Калимуллина, Рафаиля Касимова и других башкирских музыкантов. Концерт прошел в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».
Симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста Башкортостана, дирижера Дмитрия Крюкова поднял настроение всем присутствующим. Дирижер представил композицию «Урал-батыр» Хусаина Ахметова со своими аранжировками. В будущем планируется выпуск нотной записи совместно с Союзом композиторов республики. Концерт, призванный укрепить дружбу между братскими народами, состоится 7 апреля в соседнем регионе.