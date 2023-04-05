Антон Бабиков завоевал бронзу марафона на чемпионате России

Антон Бабиков успешно завершил сезон. Башкирский биатлонист занял третье место на чемпионате России. Сегодня в Увате прошла марафонская гонка. Длина дистанции 40 километров с восемью огневыми рубежами.

Победителем стал Никита Поршнев, а вторым финишировал Карим Халили, отставший от победителя на 1 минуту и 16 секунд. Упорную борьбу за бронзу между Антоном Бабиковым и Александром Поварницыным выиграл представитель Башкортостана.