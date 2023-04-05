В Башкирии продолжается набор желающих вступить в добровольческие батальоны СВО

Многофункциональные центры республики начали консультировать жителей, которые планируют записаться на военную службу по контракту или желают записаться в добровольцы. Получить ответы на интересующие вопросы жители могут в любом офисе МФЦ, главное – иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Также справочную помощь можно получить дистанционно, на сайте МФЦ, у операторов Ситуационного центра региона по телефону: +7 (347) 218-19-19, или по единому номеру 122.