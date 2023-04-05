В Башкирии продолжается набор желающих вступить в добровольческие батальоны СВО

Многофункциональные центры республики начали консультировать жителей, которые планируют записаться на военную службу по контракту или желают записаться в добровольцы. Получить ответы на интересующие вопросы жители могут в любом офисе МФЦ, главное – иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Также справочную помощь можно получить дистанционно, на сайте МФЦ, у операторов Ситуационного центра региона по телефону: +7 (347) 218-19-19, или по единому номеру 122.

Специалисты подробно проинформируют о требованиях для поступления на службу по контракту и в добровольческие батальоны, порядке поступления, выплатах и льготах. При необходимости информация будет распечатана. Специалисты могут помочь подать заявление онлайн.

Лилия Минлина, руководитель пресс-службы МФЦ по Республике Башкортостан

Тем временем в Башкортостане продолжается набор добровольцев. Попасть в боевые формирования теперь могут и жители республики старше 50 лет. Сейчас сформированы два отряда – имени Даяна Мурзина и «Северные Амуры». Бойцы уже ведут подготовку. После майских праздников они отправятся на боевое слаживание.

Наша задача – чтобы добровольцы оказались в именных батальонах. С первого дня мы их отправляем на обучение, они будут полностью экипированы, наши именные батальоны будут обеспечены и техникой. Максимально мы проследим за этими людьми.

Ильдар Зайнетдин, координатор штаба по формированию батальонов
Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии