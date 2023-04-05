Данил Ахатов из «Уфы» – о забитом голе: «Сначала даже не поверил»

19-летний Данил Ахатов стал первым воспитанником школы футбольного клуба «Уфа», кто отличился за команду забитым голом. Это произошло во встрече 25-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».

Интересно, что ассистировал Данилу на этот гол другой воспитанник клуба Данила Емельянов. Но ни он, ни Игорь Безденежных, ни Игорь Дивеев, ни другие выходцы из школы «горожан» так и не забивали за «Уфу». Сейчас футболисты нашей команды готовятся к выездной встрече против аутсайдера Первой лиги – «Краснодара-2». Она пройдёт 9 апреля. Полное интервью с Данилом Ахатовым, а также историю его пути в профессиональный футбол смотрите в программе «Пофутболим» 10 апреля.

Если честно, сначала даже не поверил, что мяч в сетке. Потом только посмотрел и увидел. Тут же стали подбегать ребята поздравлять. Я первым делом побежал к скамейке запасных.

Данил Ахатов, нападающий ФК «Уфа»
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