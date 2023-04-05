Данил Ахатов из «Уфы» – о забитом голе: «Сначала даже не поверил»

Интересно, что ассистировал Данилу на этот гол другой воспитанник клуба Данила Емельянов. Но ни он, ни Игорь Безденежных, ни Игорь Дивеев, ни другие выходцы из школы «горожан» так и не забивали за «Уфу». Сейчас футболисты нашей команды готовятся к выездной встрече против аутсайдера Первой лиги – «Краснодара-2». Она пройдёт 9 апреля. Полное интервью с Данилом Ахатовым, а также историю его пути в профессиональный футбол смотрите в программе «Пофутболим» 10 апреля.