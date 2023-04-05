Спортсмен из Башкирии стал победителем первенства Европы по тайскому боксу

Соревнования среди лучших представителей континента проходили в столице Турции Анкаре. Леон Арутюнян из нашей республики занял первое место среди юношей до 15 лет в весовой категории до 75 килограммов.

Леона Арутюняна называют большим талантом. Он стал первым в истории уфимского клуба единоборств «Мэнь» победителем первенства Европы. Сюда он пришел в 7 лет и здесь делал первые шаги в спорте.

Позанимался года два и потом потерялся. Не занимался вообще. Потом лет в 9-10 пришел, и мы уже с ним плотно занимались. В 12 лет он уже выиграл первенство России. Тогда не получилось поехать на первенство мира. Потом он выиграл кубок содружества и отобрался первым номером сборной России на Европу и поехал в Турцию. Радик Шакиров, руководитель клуба боевых искусств «Мэнь»

В Анкару Леон был вынужден отправиться без своего тренера Радика Шакирова. Но наставник и ученик постоянно были на связи и обсуждали подготовку к боям. Всего уфимцу пришлось провести два поединка. В первом из них он не без труда справился со спортсменом из Великобритании.

Это был довольно хороший бой. Спортсмен из Великобритании оказывал хорошее сопротивление. Много подсекал, но я его смог победить. Леон Арутюнян, победитель первенства Европы по тайскому боксу

В решающем бою Леону противостоял соперник из Турции. Но башкирский спортсмен гораздо лучше справился с давлением и уже в первом раунде завоевал победу и титул лучшего в Европе. Теперь Леону предстоит перейти в новую возрастную категорию 16-17 лет. Кроме того, Леон поднимется в другой вес – до 81 килограмма.

В конце июля у меня будет первенство России. В следующей возрастной категории, если я выиграю, я отбираюсь на мир. Леон Арутюнян, победитель первенства Европы по тайскому боксу