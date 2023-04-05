Спортсмен из Башкирии стал победителем первенства Европы по тайскому боксу

Соревнования среди лучших представителей континента проходили в столице Турции Анкаре. Леон Арутюнян из нашей республики занял первое место среди юношей до 15 лет в весовой категории до 75 килограммов.
Леона Арутюняна называют большим талантом. Он стал первым в истории уфимского клуба единоборств «Мэнь» победителем первенства Европы. Сюда он пришел в 7 лет и здесь делал первые шаги в спорте.
В Анкару Леон был вынужден отправиться без своего тренера Радика Шакирова. Но наставник и ученик постоянно были на связи и обсуждали подготовку к боям. Всего уфимцу пришлось провести два поединка. В первом из них он не без труда справился со спортсменом из Великобритании.
В решающем бою Леону противостоял соперник из Турции. Но башкирский спортсмен гораздо лучше справился с давлением и уже в первом раунде завоевал победу и титул лучшего в Европе. Теперь Леону предстоит перейти в новую возрастную категорию 16-17 лет. Кроме того, Леон поднимется в другой вес – до 81 килограмма.
Победа Леона помогла сборной России занять первое общекомандное место на соревнованиях в Анкаре с большим отрывом от хозяев турнира, которые расположились на второй строчке.