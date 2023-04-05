В Уфе прошел семинар для преподавателей уроков физкультуры по борьбе

Это первый мастер-класс в республике в таком формате, когда учителя сами практиковали элементы. В рамках проекта «Спортивная борьба – в школы» представители разных стилей собрали более полусотни педагогов из разных школ республики. На мастер-классе обучали техникам борьбы, правилам судейства и многому другому.

На один день они из учителей сами превратились в учеников. Получать новые знания никогда не поздно. Обучение проходило по трем видам борьбы: греко-римской, вольной и грэпплингу. Главная задача семинара – вовлечь преподавателей в учебно-тренировочный процесс. Педагоги на себе испытали новые элементы и техники борьбы.

Мы все немного дети, и нам хочется поиграться, порезвиться. Приятно видеть, когда взрослые преподаватели физкультуры уже с сединой, можно сказать, с удовольствием развлекаются, с удовольствием пробуют элементы, и самое главное – у них получается. Алексей Бятиков, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан

Проект «Спортивная борьба – в школы» широко распространился по республике и затронул более 80 учебных заведений. На мастер-класс приехали преподаватели из 45 районов. В том числе учитель физкультуры Радик Сахаутдинов из Нефтекамска. Он обучает детей навыкам борьбы уже более 30 лет. Несмотря на свой огромный опыт, преподаватель не отказался посетить уфимский семинар и улучшить свои навыки.

Идея очень замечательная, потрясающая даже, скажу. Даже хоть какая-то перемена, встретиться с коллегами из разных городов/районов нашей республики – это просто замечательно. Действительно, вызывает огромный позитив. Радик Сахаутдинов, тренер по борьбе МАОУ СОШ №3 /Нефтекамск/

Элементы борьбы, правила судейства и техника безопасности. На мастер-классе учителя получили самую полезную и актуальную информацию. В Уфе такое мероприятие проходило впервые.

Надеемся, что у нас федерация спортивной борьбы напрямую с Алексеем Александровичем Бятиковым мы в дальнейшем будем взаимодействовать. И у него, и у нас уже есть дальнейшие планы на будущее. Он говорит: давайте уже второй семинар в мае или еще когда-то проведем. Полина Трапезникова, и.о. заместителя директора по развитию дополнительного образования Республики Башкортостан