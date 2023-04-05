В Уфе прошел семинар для преподавателей уроков физкультуры по борьбе

Это первый мастер-класс в республике в таком формате, когда учителя сами практиковали элементы. В рамках проекта «Спортивная борьба – в школы» представители разных стилей собрали более полусотни педагогов из разных школ республики. На мастер-классе обучали техникам борьбы, правилам судейства и многому другому.
На один день они из учителей сами превратились в учеников. Получать новые знания никогда не поздно. Обучение проходило по трем видам борьбы: греко-римской, вольной и грэпплингу. Главная задача семинара – вовлечь преподавателей в учебно-тренировочный процесс. Педагоги на себе испытали новые элементы и техники борьбы.
Проект «Спортивная борьба – в школы» широко распространился по республике и затронул более 80 учебных заведений. На мастер-класс приехали преподаватели из 45 районов. В том числе учитель физкультуры Радик Сахаутдинов из Нефтекамска. Он обучает детей навыкам борьбы уже более 30 лет. Несмотря на свой огромный опыт, преподаватель не отказался посетить уфимский семинар и улучшить свои навыки.
Элементы борьбы, правила судейства и техника безопасности. На мастер-классе учителя получили самую полезную и актуальную информацию. В Уфе такое мероприятие проходило впервые.
К юбилею Министерства спорта республики представители федерации борьбы планируют собрать сотню учителей физической культуры и в рамках проекта провести подобные семинары.