В Уфе откроется новый торговый центр на месте бывшего «АвтоВАЗа»

В башкирской столице создадут новый торговый центр. Об этом рассказал глава Орджоникидзевского района города Альберт Маликов.

По информации администрации, новый комплекс расположится на месте бывшего центра «АвтоВАЗ» по Вологодской, 60. Многофункциональный центр получит название «ДЕПО». По словам главы района, в названии зашифрована концепция «В нем зашифрована концепция: Детство, Еда, Покупки, Обучение.