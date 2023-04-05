В Башкирии в прошлом году провели 92 980 телемедицинских консультаций

В 2017 году в республике был создан Центр дистанционных консультаций. По информации Минздрава Башкирии, в 2019 году было проведено 12,6 тыс. онлайн-консультаций. В 2022 году количество консультация выросло в 7,4 раза, достигнув отметки в 92 980.

Большинство онлайн-консультаций связаны с онкологией и за три года их число увеличилось в 3,5 раза. Программное обеспечение установили в больницах и в ФАПах республики. Это позволяет обслуживать пациентов в отдаленных населенных пунктах.