В Уфе разработали проект рекомендаций по выбору УК

Для того чтобы эффективно решать вопросы, необходимо, например, чтобы Госкомитет республики по жилстройнадзору обязал администрацию города организовать процесс отслеживания смены управляющих компаний и создать профильную комиссию с участием представителя общественной палаты. Также сотрудникам госкомитета и администрации нужно проверять подлинность подписей для кворума о решении перехода в другую УК.