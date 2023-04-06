В Уфе прошел медицинский форум-выставка «Здоровье матери и ребенка»

Медики со всей страны в Уфе обсуждают здоровье детей и матерей. В столице республики проходит медицинский форум-выставка. Организован ряд мероприятий: заседание, конференции, мастер-классы, научные секции. На экспозициях представлены новинки среди лекарств, оборудования и услуг, применяемых в сфере охраны и профилактики здоровья матери и ребёнка.

Отмечена положительная динамика в республике: в Башкортостане уменьшается младенческая смертность. Официальные данные публикует Росстат. Как улучшить показатели не только в регионе, но и по всей стране – план действий будет разработан на форуме в Уфе. По итогам мероприятий специалисты составят алгоритмы оказания медпомощи и маршрутизации женщин на всех этапах сохранения или восстановления репродуктивной функции.