Житель Башкирии схватил топор и изувечил 12-летнего мальчика из-за навозе на лопате

Всю Башкирию потрясла дикая история, которая произошла Стерлибашевском районе. На 12-летнего подростка напал с топором супруг его сестры, когда мальчик мылся в бане. Изувеченный школьник потерял 40% и сейчас подключен к ИВЛ.
Как сообщает издание «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, 27-летний мужчина часто ругался с братом жены. Молодой человек цеплялся к ребенку из-за бытовых мелочей, однако подросток за словом в карман не лез: всегда отвечал недовольному зятю.
В последующем обвиняемый попытался свести счеты с жизнью, а когда ему помешали родственники, скрылся с места преступления, но по дороге ему стало плохо и он потерял сознание. Люди, проезжавшие мимо на автомобиле, доставили его в больницу, где он впоследствии и был обнаружен правоохранителями.