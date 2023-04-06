Житель Башкирии схватил топор и изувечил 12-летнего мальчика из-за навозе на лопате

Всю Башкирию потрясла дикая история, которая произошла Стерлибашевском районе. На 12-летнего подростка напал с топором супруг его сестры, когда мальчик мылся в бане. Изувеченный школьник потерял 40% и сейчас подключен к ИВЛ.

Фото №1 - Житель Башкирии схватил топор и изувечил 12-летнего мальчика из-за навозе на лопате

Как сообщает издание «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, 27-летний мужчина часто ругался с братом жены. Молодой человек цеплялся к ребенку из-за бытовых мелочей, однако подросток за словом в карман не лез: всегда отвечал недовольному зятю.

«Обвиняемый поучал подростка, высказывал, что тот по хозяйству плохо работает. Но мальчишка не молчал: ему всегда было чем ответить, не слушался нового родственника. Родители ребенка, зачастую, вставали на его сторону, не поддерживая претензии 27-летнего мужчины. А у того, видимо, копилась обида, — рассказал собеседник информагентства. — Последней каплей стал обычный бытовой конфликт. В тот злополучный день мальчик испачкал лопату в навозе и не почистил ее. Родственник сказал, чтобы он все очистил, но тот отказался. Тогда мужчина сам все сделал, но в отместку испачкал в навозе мяч мальчишки. Тот это увидел, начался скандал. Подросток пригрозил, что также поступит с брюками мужчины, а сам пошел в баню. Родственник же целенаправленно сходил за топором, ворвался в баню и изрубил ребенка».

источник в правоохранительных органах

В последующем обвиняемый попытался свести счеты с жизнью, а когда ему помешали родственники, скрылся с места преступления, но по дороге ему стало плохо и он потерял сознание. Люди, проезжавшие мимо на автомобиле, доставили его в больницу, где он впоследствии и был обнаружен правоохранителями. 

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