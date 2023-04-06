Житель Башкирии схватил топор и изувечил 12-летнего мальчика из-за навозе на лопате

«Обвиняемый поучал подростка, высказывал, что тот по хозяйству плохо работает. Но мальчишка не молчал: ему всегда было чем ответить, не слушался нового родственника. Родители ребенка, зачастую, вставали на его сторону, не поддерживая претензии 27-летнего мужчины. А у того, видимо, копилась обида, — рассказал собеседник информагентства. — Последней каплей стал обычный бытовой конфликт. В тот злополучный день мальчик испачкал лопату в навозе и не почистил ее. Родственник сказал, чтобы он все очистил, но тот отказался. Тогда мужчина сам все сделал, но в отместку испачкал в навозе мяч мальчишки. Тот это увидел, начался скандал. Подросток пригрозил, что также поступит с брюками мужчины, а сам пошел в баню. Родственник же целенаправленно сходил за топором, ворвался в баню и изрубил ребенка».

источник в правоохранительных органах