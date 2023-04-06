С напавшей на одноклассниц девочкой из Башкирии в школе работала педагог-психолог

«В министерстве образования и науки РБ создана комиссия по выявлению причин инцидента. Пострадавшим детям своевременно оказана медицинская и психологическая помощь. Жизни и здоровью обучающихся ничего не угрожает. Школьница, которая нанесла повреждения, находилась на контроле у педагога-психолога общеобразовательной организации, в течение учебного года с обучающейся проводились профилактические мероприятия. Деятельность педагога-психолога будет проанализирована».

пресс-служба Минобразования РБ