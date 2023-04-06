С напавшей на одноклассниц девочкой из Башкирии в школе работала педагог-психолог

В Иглино школьница напала с ножом на одноклассниц. Девочка смогла ранить двух учениц в шею и руку. 

Фото №1 - С напавшей на одноклассниц девочкой из Башкирии в школе работала педагог-психолог

Как рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Башкирии, с подростком ранее работал педагог-психолог. По словам знакомых девочки, у нее были проблемы с ровесниками.

«В министерстве образования и науки РБ создана комиссия по выявлению причин инцидента. Пострадавшим детям своевременно оказана медицинская и психологическая помощь. Жизни и здоровью обучающихся ничего не угрожает. Школьница, которая нанесла повреждения, находилась на контроле у педагога-психолога общеобразовательной организации, в течение учебного года с обучающейся проводились профилактические мероприятия. Деятельность педагога-психолога будет проанализирована».

пресс-служба Минобразования РБ

Напомним, 5 апреля на перемене ученица 7 класса в результате возникшего конфликта с двумя одноклассницами нанесла им удары ножом. По предварительным данным, 13-летняя учащаяся порезала одной девочке руку, другой — шею. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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