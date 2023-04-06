С напавшей на одноклассниц девочкой из Башкирии в школе работала педагог-психолог

В Иглино школьница напала с ножом на одноклассниц. Девочка смогла ранить двух учениц в шею и руку.
Как рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Башкирии, с подростком ранее работал педагог-психолог. По словам знакомых девочки, у нее были проблемы с ровесниками.
Напомним, 5 апреля на перемене ученица 7 класса в результате возникшего конфликта с двумя одноклассницами нанесла им удары ножом. По предварительным данным, 13-летняя учащаяся порезала одной девочке руку, другой — шею. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.