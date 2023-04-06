В Уфе хоккеист за дачу взятки заплатит штраф в 2,2 млн рублей

В Ленинском районном суде Уфы рассмотрели уголовное дело против хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Семена Кошелева. Его обвиняют в даче взятки за уклонение от службы и за обучение в университете.
По версии следствия, Кошелев, не желая идти в армию, через посредника в Уфе купил военный билет. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 720 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал полностью. Ленинский районный суд оштрафовал Кошелева на 2,2 миллиона рублей.
Игрок «Металлурга» оказался далеко не первым хоккеистом, обвиняемым в даче взятки за уклонение от службы в армии. До него уже был оштрафован нападающий питерского СКА Михаил Воробьев, нападающий «Югры» Владислав Лукин, а воспитанник «Салават Юлаева» Анвар Сулейманов получил пять лет условно.