В Уфе хоккеист за дачу взятки заплатит штраф в 2,2 млн рублей

Игрок «Металлурга» оказался далеко не первым хоккеистом, обвиняемым в даче взятки за уклонение от службы в армии. До него уже был оштрафован нападающий питерского СКА Михаил Воробьев, нападающий «Югры» Владислав Лукин, а воспитанник «Салават Юлаева» Анвар Сулейманов получил пять лет условно.