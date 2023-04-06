В Уфе два подростка на мотоцикле попали под колеса Fiat Albea

В Уфе двое подростков оказались на больничной койке после поездки на мотоцикле. Юные уфимцы попали под колеса иномарки и были госпитализированы.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, авария произошла на Первомайской улице вечером 5 апреля. 14-летний подросток за рулем своего мотоцикла «Орион» столкнулся с иномаркой под управлением 19-летнего парня.
Отмечено, что собранные материалы по факту управления подростком мотоциклом, будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей.