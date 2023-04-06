Спасатели Башкирии помогли женщинам, которые застряли в снежно-грязевой колее

Сегодня, 6 апреля, в селе Павловка Нуримановского района помощь спасателей потребовалась женщинам, которые застряли в снежно-грязевой колее.
Как сообщили в Госкомитете по ЧС, две женщины решили добраться к Красным скалам, однако туристки не учли, что дороги в таких местах ещё не открыты от снега. Машина путешественниц застряла. Более пяти часов женщины пытались выбраться из западни самостоятельно. Только когда силы закончились, а воды и еды не осталось, они обратились к спасателям.
Специалисты оперативно прибыли по указанным координатам, эвакуировали девушек и сам автомобиль до ближайшей заправочной станции.