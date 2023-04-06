Образовательные сертификаты на 50 тысяч рублей получили больше десятка участников СВО из Башкирии

В Башкирии участники СВО и члены их семьи воспользовались образовательным сертификатом, который можно направить на оплату секций, кружков или садика. Об этом рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова на пресс-конференции «Башинформа».
По ее словам, такую льготу получили шесть участников СВО и пять членов их семей. Потратить сумму можно на устройство ребенка в детский сад.
Напомним, номинал такого сертификата для бойцов СВО составляет 50 тысяч рублей (для остальных жителей республики — 20 тыс.). Эти средства можно потратить на получение профессионального или дополнительного профессионального образования.