Образовательные сертификаты на 50 тысяч рублей получили больше десятка участников СВО из Башкирии

В Башкирии участники СВО и члены их семьи воспользовались образовательным сертификатом, который можно направить на оплату секций, кружков или садика. Об этом рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова на пресс-конференции «Башинформа».