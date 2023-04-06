Сильные порывы ветра и туман ожидаются в Башкирии

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков, в ближайшее время на Башкирию обрушится сильный ветер, а на дорогах ожидается туман.
По данным метеорологов, порывы ветра будут достигать 18 м/с, а видимость на дорогах ухудшится до 500 метров.
Завтра, 7 апреля, прогнозируется переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью составит -2, +3°, в северных и горных районах до -7°, днем +4, +9°. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500-1000 метров.