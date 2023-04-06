Появилось видео нападения школьницы из Башкирии с ножом на одноклассниц

Появилось видео с нападением 13-летней семиклассницы на ровесниц. Девочка ранила ножом одноклассниц во время урока.
Сабина (имя изменено, - прим.ред.) часто жаловалась маме на нападки со стороны своих ровесников и просила перевести ее в другую школу. Девочка была в подавленном состоянии и обращалась к школьному психологу. В день инцидента между Сабиной и двумя девочками произошел конфликт, в ходе которого подросток достала нож, принесенный из дома, и ранила семиклассниц.
В происходящем сейчас разбираются правоохранители и профильные ведомства.