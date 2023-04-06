«Был веселым и озорным»: в Башкирии в шуточной драке погиб 14-летний школьник

В Башкирии трагически оборвалась жизнь 14-летнего мальчика из города Октябрьский. Подросток умер после шестого урока на перемене, когда в шутку боролся со своим другом.

Фото №1 - «Был веселым и озорным»: в Башкирии в шуточной драке погиб 14-летний школьник

Ученики 18-й школы боролись друг с другом в коридоре, но одному из них резко стало плохо и он упал замертво. Одноклассник погибшего мальчика попытался спасти его и сделать искусственное дыхание, однако восьмиклассник скончался.

Школьника воспитывала лишь бабушка, которая не может поверить в то, что ее внука больше нет. По ее словам, мальчик никогда не жаловался на здоровье и у него не было тяжелых заболеваний. 

Близкие вспоминают погибшего школьника только добрыми словами.

«Был веселым и озорным. Учился, правда, средне, но был очень хорошим». 

близкие погибшего ребенка
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