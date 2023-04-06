В Уфе прошел первый день форума «Взлетай!»

Профессия учителя становится престижнее. Об этом говорили на форуме «Взлетай» в Уфе. В 2023-м мероприятие особо актуально – год посвящён педагогу и наставнику.

В первый день в Конгресс-холле «Торатау» работали восемь тематических площадок. Обсуждают школьное и дошкольное образование. Приехали педагоги и воспитатели со всей республики, также выступают федеральные спикеры, приглашённые эксперты. Специалисты отметили компетентность коллег из республики.

На площадках обсуждают психолого-педагогические классы. Такой, например, открыт в башкирской гимназии-интернате в Уфе. Также поднимали вопрос о воспитании и новых программах образования в детских садах.