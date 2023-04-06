В Уфе стартовал зональный финал первенства России по мини-футболу

 В соревнованиях принимают участие восемь команд из Тюмени, Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Перми, Ханты-Мансийска, Кургана и Чебаркуля. Башкортостан представляет «Электрощит» из Сибая.

Наши футболисты одержали уже вторую победу в турнире. Вчера они обыграли «Трейд» со счётом 7:5, а сегодня крупно победили «Звезду» из Чебаркуля – 11:4. Чемпион республики таким образом уже после двух игр первенства гарантировал себе выход в полуфинал турнира. Плей-офф соревнований пройдет в субботу и воскресенье в «Приозёрном».

Рассчитываем как всегда на победу. Конечно, изначально задача была попасть в тройку сильнейших, чтобы продвинуться дальше по турниру. А так выходим на каждый матч побеждать.

Сергей Ефросиньев, игрок МФК «Электрощит»

Завтра состоится матч за первое место в группе с командой из Югорска, независимо от его результата команды уже вышли в полуфинал. Но хотелось бы, чтобы «Электрощит» вышел с первого.

Вадим Ахметов, генеральный директор Федерации футбола Республики Башкортостан
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