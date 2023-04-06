В Уфе стартовал зональный финал первенства России по мини-футболу

В соревнованиях принимают участие восемь команд из Тюмени, Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Перми, Ханты-Мансийска, Кургана и Чебаркуля. Башкортостан представляет «Электрощит» из Сибая.

Наши футболисты одержали уже вторую победу в турнире. Вчера они обыграли «Трейд» со счётом 7:5, а сегодня крупно победили «Звезду» из Чебаркуля – 11:4. Чемпион республики таким образом уже после двух игр первенства гарантировал себе выход в полуфинал турнира. Плей-офф соревнований пройдет в субботу и воскресенье в «Приозёрном».