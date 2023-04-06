В селе Старый Сибай построили новую школу

Общеобразовательная школа на 375 мест появилась в селе Старый Сибай Баймакского района Республики Башкортостан по нацпроекту «Образование». Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона.

Фото №1 - В селе Старый Сибай построили новую школу

Очень важный и долгожданный объект для башкирского Зауралья. Мы продолжаем стремиться к тому, чтобы социальная инфраструктура каждого района республики отвечала современным запросам, создавала основу для полноценного развития и реализации каждого жителя, особенно подрастающего поколения.

Артем Ковшов, и.о. министра строительства и архитектуры РБ 

Общая площадь школы составляет более 8 тыс. кв. м. Здесь есть классные кабинеты, спортивный зал, столовая, большой актовый зал, блочно-модульная котельная. А на прилегающей территории обустроили три площадки для подвижных игр и две — для тихого отдыха. В физкультурно-спортивной зоне разместят футбольное поле, две баскетбольные, а также волейбольную и легкоатлетическую площадки.

Нацпроект «Образование» предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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