В селе Старый Сибай построили новую школу

Общая площадь школы составляет более 8 тыс. кв. м. Здесь есть классные кабинеты, спортивный зал, столовая, большой актовый зал, блочно-модульная котельная. А на прилегающей территории обустроили три площадки для подвижных игр и две — для тихого отдыха. В физкультурно-спортивной зоне разместят футбольное поле, две баскетбольные, а также волейбольную и легкоатлетическую площадки.