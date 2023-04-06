Жителя Башкирии, который напал на ребёнка с топором, заключили под стражу

В Башкирии перед судом предстал 27-летний житель Стерлибашевского района, который напал с топором на 12-летнего ребёнка. Мужчине избрали меру пресечения.

2 апреля в селе Стерлибашево молодой человек напал с топором в бане на младшего брата своей супруги. Ребёнок потерял более 40% крови и получил травмы конечностей. Юного пациента доставили в больницу Уфы.

Сам нападавший мужчина пытался лишить себя жизни, но его остановили. Ему также потребовалась медицинская помощь.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 июня 2023 года. По предварительной информации, сельчанин напал на ребёнка из-за личной неприязни.