Госдума одобрила законопроект, предложенный парламентом Башкирии

Госдума Российской Федерации одобрила в первом чтении законопроект о задержании автомобилей нелегальных перевозчиков. Законопроект был предложен парламентом Башкирии.
По информации пресс-службы Государственного собрания - Курултая, в настоящее время, на автомобили, которые занимаются перевозкой пассажиров без карты маршрута, налагают арест. По словам Константина Толкачева, цель инициативы - обеспечение порядка на рынке пассажироперевозок и борьба с теневым бизнесом.
– Мы же предлагаем применять в отношении нарушителей другую меру – задержание транспортного средства. В этом случае расходы на перемещение и хранение задержанного автомобиля до уплаты штрафа возлагаются на самого нарушителя, – пояснил Константин Толкачев.