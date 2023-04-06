Госдума одобрила законопроект, предложенный парламентом Башкирии

По информации пресс-службы Государственного собрания - Курултая, в настоящее время, на автомобили, которые занимаются перевозкой пассажиров без карты маршрута, налагают арест. По словам Константина Толкачева, цель инициативы - обеспечение порядка на рынке пассажироперевозок и борьба с теневым бизнесом.