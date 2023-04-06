На территории Башкирии зафиксированы два природных пожара

Сегодня в Бирском районе, недалеко от деревни Криуши, произошло возгорание сухой травы. Площадь горения составила 6 гектаров. На место уже отправлены оперативные службы МЧС. Также в своем телеграм-канале глава Минэкологии республики Нияз Фазылов сообщил о пожаре в природном парке «Аслы-Куль».
Источник возгорания был локализован сотрудниками ведомства. На территории лесного фонда Башкортостана с 31 марта открыт пожароопасный сезон. В этот период в лесах запрещается жечь траву, разводить костры.
В целях обеспечения безопасности в пожароопасный период уфимские огнеборцы проводят комплексные профилактические мероприятия. Пожарные посещают дома и базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, санатории, проводят практические занятия с личным составом.
В лесах запрещено жечь костры, готовить еду на мангалах и т.д. Также рядом с домом не рекомендуется разжигать костры, сжигать мусор и сухую траву.