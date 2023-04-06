На территории Башкирии зафиксированы два природных пожара

Сегодня в Бирском районе, недалеко от деревни Криуши, произошло возгорание сухой травы. Площадь горения составила 6 гектаров. На место уже отправлены оперативные службы МЧС. Также в своем телеграм-канале глава Минэкологии республики Нияз Фазылов сообщил о пожаре в природном парке «Аслы-Куль».

Источник возгорания был локализован сотрудниками ведомства. На территории лесного фонда Башкортостана с 31 марта открыт пожароопасный сезон. В этот период в лесах запрещается жечь траву, разводить костры.

Здесь человеческий фактор в большей части: неосторожное обращение с огнем, окурки. Сухую траву поджечь очень легко, и пожары переходят на очень большие площади. Буквально на гектары бывает. В дальнейшем это может переходить в лесной массив, что в дальнейшем усложняет условия тушения пожаров.

Виталий Япаров, начальник караула МПЧ «Цветы Башкирии»
Фото №1 - На территории Башкирии зафиксированы два природных пожара

В целях обеспечения безопасности в пожароопасный период уфимские огнеборцы проводят комплексные профилактические мероприятия. Пожарные посещают дома и базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, санатории, проводят практические занятия с личным составом.

Обследуем объекты рядом с лесными массивами, проводим противопожарные инструктажи, учебно-тренировочные эвакуации. Такие мероприятия проводятся каждую весну.

Константин Суслов, инженер первой категории отдела профилактики пожаров по Кировскому району управления пожарной охраны г. Уфы

В лесах запрещено жечь костры, готовить еду на мангалах и т.д. Также рядом с домом не рекомендуется разжигать костры, сжигать мусор и сухую траву.

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