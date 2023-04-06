На территории Башкирии зафиксированы два природных пожара

Здесь человеческий фактор в большей части: неосторожное обращение с огнем, окурки. Сухую траву поджечь очень легко, и пожары переходят на очень большие площади. Буквально на гектары бывает. В дальнейшем это может переходить в лесной массив, что в дальнейшем усложняет условия тушения пожаров.

Виталий Япаров, начальник караула МПЧ «Цветы Башкирии»