Известно, когда в Уфе завершат реконструкцию улицы Октябрьской революции

Дорожные работы на улице Октябрьской революции в Уфе планируют завершить к юбилею города. Строители начали реконструкцию участка, обновление коммуникаций. Улица станет уже для машин и шире для пешеходов. Первый этап работ завершат в 2024 году. Октябрьской революции – одна из немногих улиц, сохранивших свой исторический облик, и имеет все шансы стать важной и интересной достопримечательностью города.

Гуляя по этой улице, сложно смотреть себе под ноги. Вот уж где точно история на каждом шагу. Почти четыре десятка памятников архитектуры. Немые свидетели исторических событий. Самое старинное каменное здание башкирской столицы – Демидовский особняк. Он был построен два с половиной века назад, ещё во времена, когда улица называлась Казанской, а о грядущей Октябрьской революции и не подозревали. Именами выдающихся людей это здание вписано в историю.

И, возможно, не случайно, что именно этот особняк распахнул свои двери полководцу. Дом построил Евдоким Демидов – потомок династии тульских оружейников и владельцев заводов на Урале. Он был строгим хозяином, да таким, что на его фабриках часто происходили бунты. В конце концов крестьяне и вовсе присоединились к Пугачевскому восстанию, в связи с которым Суворов и посетил Уфу.

Октябрьской революции, а тогда Казанская, долгое время была главной улицей города. Она соединяла старую часть Уфы с её новым центром. Одной из самых красивых когда-то улиц хотят вернуть былое величие. Здания ждёт реставрация. 36 домов уже расселены. Дальше строения передадут организации «Возрождение», которая будет искать инвесторов и курировать восстановительные работы. А пока памятники архитектуры находятся под круглосуточной охраной.

Ценность и интерес представляют не только здания, но и сама улица. Поэтому параллельно с прошлого года работу ведут и специалисты педагогического университета. Их задача – найти и передать в музей находки, представляющие исторический интерес. Ученым необходимо докопаться до истины. Убрать балластный грунт, который копился весь прошлый век.