В Зианчуринском районе Башкирии учащиеся решают, какой станет их школа

В Зианчуринском районе ученики решают, какой станет их школа. В республике реализуется проект инициативного бюджетирования, основанный на реализации идей школьников. Учащиеся выступают с предложениями, как можно улучшить процесс обучения.
В Зианчуринском районе участие в проекте принимают восемь школ. В башкирской гимназии-интернате дети вынесли на обсуждение несколько инициатив. Среди них зона отдыха, школьный тир, современная спортивная площадка, хранилище личных вещей и школьный медиацентр.
А в средней школе №2 села Исянгулово были выдвинуты пять идей, которую авторы инициатив презентовали своим одноклассникам. По итогам всеобщего голосования учащиеся выбрали победителем проект по обновлению лабораторных зон. Благодаря программе удается не только улучшить учебные заведения, но и развить в детях лидерские качества и навыки работы в команде.