В Зианчуринском районе Башкирии учащиеся решают, какой станет их школа

В Зианчуринском районе ученики решают, какой станет их школа. В республике реализуется проект инициативного бюджетирования, основанный на реализации идей школьников. Учащиеся выступают с предложениями, как можно улучшить процесс обучения.

В Зианчуринском районе участие в проекте принимают восемь школ. В башкирской гимназии-интернате дети вынесли на обсуждение несколько инициатив. Среди них зона отдыха, школьный тир, современная спортивная площадка, хранилище личных вещей и школьный медиацентр.