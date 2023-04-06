Бадминтонисты Башкирии готовятся к Летним играм сурдлимпийцев

В конце июля республика примет Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе». Эти соревнования стали аналогом международных стартов, до которых пока не допускают наших атлетов. Башкирские спортсмены также примут в них участие. Сейчас идет этап подготовки к стартам, в том числе у бадминтонистов.

Им не нужны слова. Наставник и спортсменка понимают друг друга с полувзгляда, с полужеста. В 6 лет она впервые пришла на тренировку по бадминтону. Тогда в республике не было отдельных занятий для слабослышащих, и Карину определили в общую группу. Пришлось непросто, за это время тренер по бадминтону Эдгар Щербий даже выучил язык жестов, особенно слова, связанные со спортивной терминологией.

В бадминтон Карину Хакимову привела бабушка. Сначала девочка занималась большим теннисом и даже совмещала два этих вида спорта. Но в итоге выбор пал на бадминтон, и она еще ни разу не пожалела о том решении.

Начинала, как и все, с городских турниров и доросла до международных стартов. Выиграла на чемпионате мира среди слабослышащих и завоевала серебро на Сурдлимпийских играх в Турции в 2017-м. Сейчас Карина Хакимова готовится сразу к трем важным событиям: свадьбе, которая пройдет в мае, а также к участию в чемпионате страны и к Летним сурдлимпийски играм, которые пройдут дома в Уфе.

Подготовка к этим двум соревнованиям идет полным ходом: многоволанка, тренажерный зал, скакалка, занятия здесь, ну и кросс. Я его бегать вообще не люблю с детства. Всегда последняя прибегаю. Карина Хакимова, заслуженный мастер спорта России по бадминтону

Уже точно на играх в Уфе Карина Хакимова будет выступать в первом составе сборной страны по бадминтону во всех трех дисциплинах. А в миксте и в парном разряде будет играть со спортсменами из Москвы. Также на участие в играх сурдлимпийцев претендуют еще пять наших спортсменов. Все они кандидаты в мастера спорта России и участники и призеры первенств страны по бадминтону. Среди них Софья Зимина.