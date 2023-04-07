В Башкортостане обсудили подготовку избирательных комиссий к предстоящим выборам

Для этого республику посетил член Центризбиркома России Евгений Шевченко. Он отметил, что регион вступает в серьёзный электоральный цикл: следом за выборами 2023 года в Госсобрание и представительные органы местного самоуправления, в 2024-м будут выбирать Президента страны и Главу республики. Это накладывает большую ответственность на организаторов. На совещании речь шла и о нововведениях, таких как многодневное голосование и использование современных технологий.

Член российского Центризбиркома также встретился с руководителями политических партий Башкортостана. Всего в республике зарегистрировано более десятка политических сил, однако только пять из них представлены в Госсобрании региона. Это «Единая Россия», КПРФ, либерал-демократы, «зеленые» и справедливороссы. Все фракции намерены принять активное участие в предстоящих выборах в республиканский парламент и органы местного самоуправления.