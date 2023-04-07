В районе Башкирии зафиксировали горение травы

Сегодня, 7 апреля, в рамках брифинга о паводке специалисты МЧС прокомментировали ситуацию с горением травы на придомовом участке в Аургазинском районе.

В населенном пункте Ишлы из-за сжигания мусора на придомовом участке воспламенилась сухая трава. Это привело к крупному пожару. Сгорела баня, пострадавших нет.

По данным специалистов, аналогичный случай произошёл в деревне Александровка Чишминского района. В результате сжигания мусора огонь уничтожил соседние придомовые постройки и жилой дом. Люди, к счастью, не пострадали.