В Башкирии мужчина покусал полицейского

В Башкирии осудили мужчину, укусившего полицейского. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, инцидент произошел, когда участковый пришел к жителю Чишминского района проверить его причастность к преступлению и оформить протокол, однако мужчина попытался скрыться. Житель Башкирии при задержании оказал активное сопротивление: покусал полицейского, угрожал расправой, ударил по лицу и замахивался кирпичом.