Житель Уфы убил знакомого из-за документов

В Уфе перед судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в жестоком убийстве знакомого.
В декабре прошлого года 61-летний мужчина на улице Ленина встретил своего давнего знакомого. К товарищу уфимец питал личную неприязнь из-за того, что более десяти лет назад знакомый потерял его документы.
В порыве злости мужчина достал нож и ударил им знакомого в сердце. От полученной травмы несчастный скончался сразу.
Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу родственника погибшего.