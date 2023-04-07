Житель Уфы убил знакомого из-за документов

В Уфе перед судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в жестоком убийстве знакомого.

Фото №1 - Житель Уфы убил знакомого из-за документов

В декабре прошлого года 61-летний мужчина на улице Ленина встретил своего давнего знакомого. К товарищу уфимец питал личную неприязнь из-за того, что более десяти лет назад знакомый потерял его документы.

В порыве злости мужчина достал нож и ударил им знакомого в сердце. От полученной травмы несчастный скончался сразу.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу родственника погибшего.

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