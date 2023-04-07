В Уфе коммунальщики начали промывать дороги с шампунем

В Башкирии стартовали комплексные работы по благоустройству и санитарной очистке улиц и дворов. В этом году теплая погода установилась довольно рано, поэтому коммунальные службы приступили к уборке раньше обычного. Привести в порядок города и районы поручено до конца апреля.
Шум уборочной техники в столице не стихает. В республике довольно рано установилась теплая погода. Для нашего региона это аномалия, но, несмотря на это, коммунальные службы столицы начали уборку и очистку всех территорий города.
Весенняя уборка – это огромный комплекс работ. За зиму на дорогах, улицах и дворах скопились мусор, грязь и реагенты. Кроме очистки территорий, коммунальные службы проводят влажную уборку с использованием специальных средств, которые позволяют избавиться от пятен масла и бензина, а также остатков реагента на дорогах. Для окружающей среды и людей этот шампунь безопасен.
Помочь стать городу чище и внести свою лепту может каждый. Весь апрель во всех городах и районах будут проводиться субботники. В столице весь собранный мусор, ветви деревьев и коммунальные отходы с 3 апреля по 12 июня будут бесплатно принимать на специальном полигоне.
Время, когда природа просыпается и обновляется, – это отличная возможность привести в порядок место, в котором мы живем. Общегородские весенние субботники состоятся 8 и 15 апреля, а также 13 мая.