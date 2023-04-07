В Уфе коммунальщики начали промывать дороги с шампунем

В Башкирии стартовали комплексные работы по благоустройству и санитарной очистке улиц и дворов. В этом году теплая погода установилась довольно рано, поэтому коммунальные службы приступили к уборке раньше обычного. Привести в порядок города и районы поручено до конца апреля.

Шум уборочной техники в столице не стихает. В республике довольно рано установилась теплая погода. Для нашего региона это аномалия, но, несмотря на это, коммунальные службы столицы начали уборку и очистку всех территорий города.

Сегодня с учетом, что снег тает, происходит вытаивание разного мусора. Мы оперативно на это реагируем, организовываем его подбор, утилизацию. И, конечно же, подбираем тот снег, который остается после растаивающего снега – это песок и другая грязь, которая вытаивает. Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

Весенняя уборка – это огромный комплекс работ. За зиму на дорогах, улицах и дворах скопились мусор, грязь и реагенты. Кроме очистки территорий, коммунальные службы проводят влажную уборку с использованием специальных средств, которые позволяют избавиться от пятен масла и бензина, а также остатков реагента на дорогах. Для окружающей среды и людей этот шампунь безопасен.

В настоящее время для качественной уборки дорожной сети поливомоечные машины используют водный раствор с применением шампуня. Это дает более качественную уборку после зимнего периода. Такая практика применяется уже не первый год. Ильвер Хамидуллин, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района г. Уфы

Помочь стать городу чище и внести свою лепту может каждый. Весь апрель во всех городах и районах будут проводиться субботники. В столице весь собранный мусор, ветви деревьев и коммунальные отходы с 3 апреля по 12 июня будут бесплатно принимать на специальном полигоне.

Уборка нужна. После зимы отмываем грязь, чистим, подметаем. Весь мусор собирается зимой. Вот весной убираемся, порядок делаем. Сложности: днем машин много, ночью спокойнее. Ирек Саитгалеев, водитель службы по благоустройству Ленинского района г. Уфы