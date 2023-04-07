Показатель смертности от COVID-19 в Башкирии вырос на два летальных исхода

Новые случаи смерти от коронавируса подтверждены в Башкирии. Согласно данным оперштаба, число жертв инфекции достигло 6 034 человек, что на два летальных исхода больше, чем было сутками ранее.

За три года пандемии в республике было подтверждено 361 308 фактов заражения ковидом. Показатель заболеваемости вырос за последние 24 часа на 124 случая.

Из общего числа инфицированных 352 890 человек побороли болезнь. Показатель выздоровления вырос на 65.