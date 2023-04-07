Изувеченный топором 12-летний подросток из Башкирии находится в тяжелом состоянии

Напомним, ребенок стал жертвой конфликта с 27-летним мужем своей сестры. Все они жили вместе под одной крышей, и молодой мужчина постоянно ссорился с мальчиком. Последняя перепалка привела к трагедии: вечером 2 апреля он зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. После этого подозреваемый попытался покончить с собой (ему помешали родственники), а затем скрылся с места преступления и упал по дороге упал в обморок. Его нашли и доставили в больницу люди, проезжавшие мимо на автомобиле. Сейчас он является фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. На время следствия его отправили под стражу на два ближайших месяца.