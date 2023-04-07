Радий Хабиров провел рабочую встречу с руководителем фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым

Участие в беседе приняла и заместитель руководителя думской фракции партии Сардана Авксентьева. Обсуждались подготовка к выборной кампании и укрепление взаимодействия с республикой. Нечаев отметил, что в составе партии много предпринимателей, которые высоко оценивают инвестиционную привлекательность Башкортостана.

Побеседовал лидер партии и с предпринимателями Башкортостана. На встрече говорили о мерах поддержки, предоставляемых государством и республикой, о проблемах, которые волнуют бизнес, и их решении. Алексей Нечаев подчеркнул, что сейчас для бизнесменов есть возможности получить на развитие "дешёвые деньги" – это и кредиты под 1%, и 3% на расширение и улучшение своего производства. Такие меры поддержки предоставляет Фонд развития промышленности.