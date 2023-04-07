Спасатели Уфы не дали утонуть собаке, которая провалилась под лёд

Сегодня, 7 апреля, спасатели Уфы пришли на помощь собаке, которая провалилась под лёд. О спасении хвостатого рассказали в Управлении гражданской защиты.

Около 15:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что на озере Долгое под лёд провалилась собачка. Самостоятельно выбраться на сушу она не смогла. Также не могли ей помочь и очевидцы. Зато неравнодушные уфимцы обратились к спасателям.

Специалист Поисково-спасательного отряда в специальном гидрокостюме подполз к собаке и вытащил несчастную из полыньи. Когда собачка направилась к берегу, она испугалась очередной промоины и вернулась к спасателю, к которому попросилась на руки. Специалист взял питомца на ручки и благополучно доставил её до берега.