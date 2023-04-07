В Уфе прошел мастер-класс чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой

На льду «Уфа-Арены» она провела тренировку для
нескольких десятков юных спортсменок.
Фигуристы с такими достижениями, как у Елизаветы
Туктамышевой, приезжают в Уфу редко. Да и чаще всего на показательные
выступления и театрализованные шоу. У юных спортсменок шанс провести занятие с
чемпионкой мира небольшой. Для
российского фигурного катания Елизавета настоящий феномен, ей на протяжении
многих лет удается сохранять высокий уровень катания.
Очень
хорошие впечатление у меня остались после мастер-класса. Дети очень внимательно
слушали, очень старались. Качество исполнения было на высоком уровне. Можно
сказать, что Уфа не уступает в фигурном катании. Если чуть-чуть подработать, можно
на высокий уровень выйти.Елизавета Туктамышева, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию на коньках
В мастер-классе участвовали не только уфимские
спортсмены. Для встречи с чемпионкой съехались дети из восьми городов
республики.
Республика
все-таки пока хоккейная. У нас было большое количество встреч и обсуждений с
руководством республики, с Министерством спорта о развитии фигурного катания. Я
знаю ближайшие шаги, которые предпримут для развития нашего вида спорта здесь.
Думаю, что мы скоро увидим фигуристов Башкирии на самых крупных соревнованиях.Александр Коган, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России
Занятие Елизаветы Туктамышевой и юных фигуристок
продолжалось около часа. Практика таких мастер-классов может помочь башкирским
тренерам в будущем повысить свою квалификацию.
Мы
сейчас как раз с руководителем федерации говорили на тему, чтобы это стало
традицией. Не только дети, но и тренеры смотрят и учатся. Сейчас мы
разговариваем о том, чтобы к нам приехал специалист и провел серию занятий.Ульяна Тыртышная, председатель Федерации фигурного катания на коньках Республики Башкортостан
После мастер-класса в фойе «Уфа-Арены» прошла
автограф-сессия Елизаветы Туктамышевой. Чтобы получить подпись фигуристки,
участники протягивали не только бумагу, но и коньки. Сегодня Елизавета примет
участие в церемонии вручении традиционной спортивной премии «Молодость нации».