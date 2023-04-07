В Уфе прошел мастер-класс чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой

Очень хорошие впечатление у меня остались после мастер-класса. Дети очень внимательно слушали, очень старались. Качество исполнения было на высоком уровне. Можно сказать, что Уфа не уступает в фигурном катании. Если чуть-чуть подработать, можно на высокий уровень выйти.

Елизавета Туктамышева, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию на коньках