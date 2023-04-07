В Уфе прошел заключительный день образовательного форума «Взлетай!»

Педагоги дошкольного образования получат поддержку по полмиллиона рублей. Глава Республики Башкортостан принял предложение участников пятого образовательного форума «Взлетай!». В Уфе прошел заключительный день. В рамках мероприятия школы республики получили новые автобусы. В 2023-м форум особо актуален – год посвящён педагогу и наставнику. Специалисты обсуждают школьное и дошкольное образование: как улучшить процесс обучения школьников и условия работы педагогов.

Суровая зима в Зилаирском районе диктует свои правила. Иногда доставить маленьких пассажиров бывает нелегко. Поэтому домой водитель Хабир Манафов уезжает на автобусе с северной комплектацией. Утепленный салон с двойными стеклопакетами и двумя обогревателями, которые работают автономно от двигателя. Этой зимой, вспоминает водитель, бураны были настолько сильными, что недавно очищенная дорога вскоре вновь покрывалась сугробами.

Школам республики вручили восемь автобусов в северном исполнении, 36 – в стандартной комплектации и один полноприводный транспорт. Всего же за последние годы в автопарках учебных учреждений появилось более 800 новых машин. На этих же автобусах дети смогут выезжать в рамках программы «Школьный туризм».

Особые слова благодарности хочу сказать водителям. Со встречи с ними начинается утро у 40 тысяч наших детей. Будем стараться и дальше улучшать условия работы водителей, повышать им зарплаты. Для нас важно, чтобы поездки наших учащихся были комфортными и безопасными. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обновляются и подходы к учебному процессу. На выставке форума «Взлетай!» Радию Хабирову презентовали платформу дистанционного обучения «Башкирская цифровая школа». Она призвана помочь улучшить и упростить онлайн-обучение. Также руководитель региона посмотрел школьную форму местных производителей, напомнив о мерах поддержки. Образцы представило и белорусское швейное предприятие «Коминтерн» из Гомеля. Сотрудничество обсуждалось во время визита башкирской делегации в Республику Беларусь.

Но самая важная составляющая образовательной системы – это педагоги. Глава республики вручил учителям и воспитателям награды и звания заслуженных.

В России 2023-й назван Годом педагога и наставника. Задача – создать комфортные условия для работы и жизни специалистов. В этом году в республике увеличили число грантов для молодых сельских учителей. Их будет 150. Специалисты получат по 690 тысяч рублей. На пленарной части форума представители профессии высказали предложения, как ещё можно оказать поддержку учителям и воспитателям. Радий Хабиров согласился с предложением учредить гранты по полмиллиона рублей и для педагогов дошкольного образования, которые иногда бывают несправедливо забыты.

В рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!» в республике открылось 80 стоматологических кабинетов. Медицинскую помощь в них оказывают и учителям, более 4 тысяч человек уже прошли лечение. Радий Хабиров предложил разработать программу и углубленной диспансеризации для педагогов.

Я очень горжусь этим проектом. В 2022/2023 учебном году осмотр в них прошли 100 тысяч школьников и 4 тысячи педагогов. Эту работу нужно продолжать. В 2023 году планируем открыть ещё 30 стоматкабинетов, после чего начнём модернизацию наиболее старых из действующих школьных стоматологий. Задача муниципалитетов – обеспечивать их профессиональными кадрами, чтобы оборудование не простаивало, а дети получали своевременную медпомощь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики напомнил и о недавнем случае в школе Иглинского района, где ученица напала на одноклассниц. Радий Хабиров предложил продумать механизмы защиты детей от буллинга и скулшутинга.

Правильное, конечно, решение Радия Фаритовича о том, чтобы нам поработать с советниками директоров по воспитанию. Это новая категория, которая буквально в этом году появилась более чем в тысяче наших школ. Парк «Патриот» примет эту категорию, чтобы у них сложилась четкая картина мира, понимание, как необходимо воспитывать наших ребятишек. Айбулат Хажин, министр образования Республики Башкортостан