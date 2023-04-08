Жителей Башкирии предупредили о новой схеме мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества. Теперь аферисты выманивают у граждан QR-коды для снятия наличных и крадут деньги. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Фото №1 - Жителей Башкирии предупредили о новой схеме мошенничества

Так, мошенники под предлогом того, что со счета клиента банка пытаются снять деньги, звонят россиянам и просят прислать QR-код. Аргументируют это аферисты тем, что он поможет отменить операцию.

«Расчет — на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться»,— говорится в сообщении регулятора.

В Банке России отметили, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Функция снятия наличных по QR-коду доступна в «Тинькофф», Сбербанке и ВТБ, пишет «КоммерсантЪ».

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