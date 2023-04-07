В Уфе прошло торжественное собрание в честь 105-летия военного комиссариата Башкортостана

Сегодня наряду с традиционным весенним призывом вы проводите большую работу по комплектованию добровольческих батальонов, оформлению контрактников. Хочу поблагодарить вас за эту непростую совместную работу. В последнее время мы с вами очень плотно работаем и очень непростую задачу вы выполняете. Мы с вами вместе прошли действительно очень сложный для нас путь по частичной мобилизации, мы вместе провожали наших братьев, наших друзей, наших воинов на СВО – это была очень тяжелая задача, и вы ее очень достойно выполнили.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан