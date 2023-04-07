В Уфе прошло торжественное собрание в честь 105-летия военного комиссариата Башкортостана

Военкомат республики неоднократно отмечался одним из лучших в стране. Свой высокий профессиональный статус он подтвердил и в ходе частичной мобилизации, сказал сегодня Глава Башкортостана. Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, посвященном 105-летию со дня образования военного комиссариата республики.

Руководитель региона поблагодарил сотрудников ведомства за службу и отметил, что региональный военкомат многие годы успешно выполняет задания штаба Центрального военного округа по призыву на срочную службу и набору граждан на службу по контракту. Отличившимся сотрудникам Радий Хабиров вручил государственные награды.

Сегодня наряду с традиционным весенним призывом вы проводите большую работу по комплектованию добровольческих батальонов, оформлению контрактников. Хочу поблагодарить вас за эту непростую совместную работу. В последнее время мы с вами очень плотно работаем и очень непростую задачу вы выполняете. Мы с вами вместе прошли действительно очень сложный для нас путь по частичной мобилизации, мы вместе провожали наших братьев, наших друзей, наших воинов на СВО – это была очень тяжелая задача, и вы ее очень достойно выполнили.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Все задачи, стоящие перед военным комиссариатом, выполняются достойно, военный комиссариат достойно оценивается и командующим войсками округа, и генеральным штабом, поэтому мы пытаемся поддерживать на высоком уровне качество своей работы, будем в дальнейшем стремиться так же быть на высоте.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошло торжественное собрание в честь 105-летия военного комиссариата Башкортостана

Торжественное собрание прошло в здании, в котором располагается военный учебный центр Уфимского университета науки и технологий. Там глава республики возложил цветы к мемориальной доске выпускника УГАТУ, лейтенанта Артура Саяпова, погибшего в ходе специальной военной операции и посмертно награжденного орденом Мужества. После Радий Хабиров ознакомился с тем, как ведется подготовка солдат и офицеров в военном учебном центре. Там действуют три кафедры: авиационного и радиоэлектронного оборудования самолетов и вертолетов, авиационных двигателей и бортовой эксплуатации и общевоенной подготовки.

Занимаемся мы военной подготовкой по трем направлениям: готовим лейтенантов запаса, рядовых запаса и готовим офицеров кадра для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Готовим авиационных специалистов, инженеров по эксплуатации авиационной техники.

Евгений Сотников, начальник военного учебного центра при Уфимском университете науки и технологий

Военный учебный центр нашего университета – один из лучших в стране, здесь готовят специалистов высокого класса. Все-таки это связано с боевыми самолетами и вертолетами. Важно, что центр будет работать и для ребят, которые ранее учились в БашГУ. Смысл объединения двух вузов был еще и в том, что всеми ресурсами нового университета смогут пользоваться студенты обоих вузов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уфимская волна
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