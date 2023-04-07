В Уфе прошло торжественное собрание в честь 105-летия военного комиссариата Башкортостана

Военкомат республики неоднократно отмечался одним из лучших в стране. Свой высокий профессиональный статус он подтвердил и в ходе частичной мобилизации, сказал сегодня Глава Башкортостана. Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, посвященном 105-летию со дня образования военного комиссариата республики.
Руководитель региона поблагодарил сотрудников ведомства за службу и отметил, что региональный военкомат многие годы успешно выполняет задания штаба Центрального военного округа по призыву на срочную службу и набору граждан на службу по контракту. Отличившимся сотрудникам Радий Хабиров вручил государственные награды.
Торжественное собрание прошло в здании, в котором располагается военный учебный центр Уфимского университета науки и технологий. Там глава республики возложил цветы к мемориальной доске выпускника УГАТУ, лейтенанта Артура Саяпова, погибшего в ходе специальной военной операции и посмертно награжденного орденом Мужества. После Радий Хабиров ознакомился с тем, как ведется подготовка солдат и офицеров в военном учебном центре. Там действуют три кафедры: авиационного и радиоэлектронного оборудования самолетов и вертолетов, авиационных двигателей и бортовой эксплуатации и общевоенной подготовки.