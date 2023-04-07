Из Башкирии в зону СВО отправился 23-й гумконвой

Самое нужное – письма и посылки от родственников. Мы всегда помогали и будем помогать нашим ребятам. Благодарим всех, кто принял участие в формировании данного груза, и желаем гуманитарной колонне без происшествий добраться до пункта назначения и вернуться домой.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан