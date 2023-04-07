Из Башкирии в зону СВО отправился 23-й гумконвой

Из Башкортостана по поручению главы региона отправился 23-й гуманитарный конвой для участников СВО из республики. В колонне – 10 грузовых автофургонов республики, один автофургон и два грузовых автомобиля муниципального района, 12 легковых автомобилей и три микроавтобуса сопровождения, участвуют 70 человек.
Груз собрали 11 муниципалитетов. Везут технику: УАЗы, «Нивы», автомобильные прицепы, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, генераторы. Также доставят передвижную баню, продукты, тёплые вещи, медикаменты и посылки от родных.