Из Башкирии в зону СВО отправился 23-й гумконвой

Из Башкортостана по поручению главы региона отправился 23-й гуманитарный конвой для участников СВО из республики. В колонне – 10 грузовых автофургонов республики, один автофургон и два грузовых автомобиля муниципального района, 12 легковых автомобилей и три микроавтобуса сопровождения, участвуют 70 человек.

Груз собрали 11 муниципалитетов. Везут технику: УАЗы, «Нивы», автомобильные прицепы, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, генераторы. Также доставят передвижную баню, продукты, тёплые вещи, медикаменты и посылки от родных.

Самое нужное – письма и посылки от родственников. Мы всегда помогали и будем помогать нашим ребятам. Благодарим всех, кто принял участие в формировании данного груза, и желаем гуманитарной колонне без происшествий добраться до пункта назначения и вернуться домой.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Конвой будет доставлять гуманитарную помощь по трем направлениям: Краснолучинское, Новоайдаровское и Днепрорудное направления. Всего семь войсковых частей, где служат наши мобилизованные.

Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
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