Помощник первого президента Башкирии Урал Бакиров отмечает 90-летие

Правая рука президента. 90-летний юбилей сегодня отмечает человек, которого считали одним из главных идеологов республики – Урал Бакиров. Заслуженный работник культуры, секретарь Башкирского обкома комсомола. Радий Хабиров, поздравляя юбиляра, назвал его своим старшим товарищем. Именинника чествовали и в Госсобрании республики. Подробнее о человеке, который когда-то контролировал информационную политику региона, в нашем сюжете.

Вот уже почти 20 лет, как он отошел от большой политики, но многих журналистов Урал Бакиров по-прежнему знает и помнит. Именно он в 90-е и нулевые курировал средства массовой информации республики. То, что зрители видели по телевизору или читали в газетах, во многом результат его работы. В малом зале Госсобрания собрались те, с кем он бок о бок трудился или для кого был наставником. Учитывая преклонный возраст, коллеги просят именинника лишний раз не вставать, выступая с приветственной речью, но он не может по-другому.

Не могу сидя говорить. 90 лет – это, конечно, недоразумение. Не все могут до такого возраста дожить, но вот так случилось, что мне пришлось дожить. Наверное, во многом благодаря родителям, их системе воспитания, коллегам, которые всегда поддерживали. Урал Бакиров, помощник президента Республики Башкортостан /1994-2005 гг./

Урал Бакиров прошел большой трудовой путь от преподавателя в сельской школе Кугарчинского района до помощника первого президента республики. На этой должности он проработал 11 лет. И как говорят современники, был едва ли не «серым кардиналом», стоявшим у истоков принятия многих решений.

Эрудированный, хорошо начитанный, Урал Бакиров всегда умел завоевать аудиторию. При этом в обычной жизни, в ежедневной суете он был немногословен. Никогда не давал пустых обещаний, доводя каждое дело до логического завершения. Во многом сказывалась партийная закалка, говорят бывшие коллеги. Будучи еще советским идеологом, в новой России Урал Бакиров также отвечал за информационную политику. Уже покинув госслужбу, он продолжал трудиться редактором газеты, издаваемой при Госсобрании республики вплоть до 2010 года.