В Уфе прошла девятая церемония вручения общественной премии «Молодость нации»

Конкурс позволяет выявить лучших молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. По традиции это яркое событие в жизни башкирского спорта привлекает большое количество почетных гостей. В этом году среди них победители Олимпийских игр и чемпионы мира Елизавета Туктамышева, Антон Шипулин и Татьяна Лебедева.
Надежды паралимпийского спорта. Именно в этой номинации победили братья Виктор и Михей Сидоровы. Ребята занимаются теннисом на колясках более восьми лет. Они уже стали чемпионами России в одиночном и парном разрядах, а теперь стремятся к международному триумфу. Неделю назад братья приехали с соревнований в Турции, где завоевали серебро и бронзу.
Фигуристы с такими достижениями, как у Елизаветы Туктамышевой, приезжают в Уфу редко. Чемпионка мира по фигурному катанию помимо посещения премии «Молодость нации» с утра успела провести мастер-класс с юными спортсменами. Для российского фигурного катания Елизавета – настоящий феномен, ей на протяжении многих лет удается сохранять высокий уровень.
В мастер-классе участвовали не только уфимские спортсмены. Для встречи с чемпионкой съехались дети из восьми городов республики.
Премия «Молодость нации» уже успела стать традиционным весенним праздником для Башкортостана. Это проект 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Все началось в 2014 году и было приурочено к Олимпиаде в Сочи. Сейчас «Молодость нации» – традиционная премия, которую поддерживают общественные деятели, спортсмены и артисты.
А уже вечером с почётными гостями премии «Молодость нации» встретился и глава республики Радий Хабиров. Вместе подвели итоги форума, а также обсудили спортивный потенциал Башкортостана и строительство новых важных спортивных объектов.
За девять лет вручение премии «Молодость нации» стало знаковым событием для республики. Премия уже завоевала высокую оценку руководства Башкортостана и паралимпийского движения. В следующем году премия пройдёт уже в юбилейный, десятый раз.