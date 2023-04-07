В Уфе прошла девятая церемония вручения общественной премии «Молодость нации»

Виктор занял третье место среди юниоров, сражался среди взрослых в парном разряде с братом, с поляком. У них высокие очки, у них хороший опыт, и нам очень сильно понравилось.

Михей и Виктор Сидоровы, чемпионы России по теннису на колясках