В Уфе прошла девятая церемония вручения общественной премии «Молодость нации»

Конкурс позволяет выявить лучших молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. По традиции это яркое событие в жизни башкирского спорта привлекает большое количество почетных гостей. В этом году среди них победители Олимпийских игр и чемпионы мира Елизавета Туктамышева, Антон Шипулин и Татьяна Лебедева.

Надежды паралимпийского спорта. Именно в этой номинации победили братья Виктор и Михей Сидоровы. Ребята занимаются теннисом на колясках более восьми лет. Они уже стали чемпионами России в одиночном и парном разрядах, а теперь стремятся к международному триумфу. Неделю назад братья приехали с соревнований в Турции, где завоевали серебро и бронзу.

Виктор занял третье место среди юниоров, сражался среди взрослых в парном разряде с братом, с поляком. У них высокие очки, у них хороший опыт, и нам очень сильно понравилось.

Михей и Виктор Сидоровы, чемпионы России по теннису на колясках
Фото №1 - В Уфе прошла девятая церемония вручения общественной премии «Молодость нации»

Фигуристы с такими достижениями, как у Елизаветы Туктамышевой, приезжают в Уфу редко. Чемпионка мира по фигурному катанию помимо посещения премии «Молодость нации» с утра успела провести мастер-класс с юными спортсменами. Для российского фигурного катания Елизавета – настоящий феномен, ей на протяжении многих лет удается сохранять высокий уровень. 

Очень хорошее впечатление у меня осталось после мастер-класса. Дети очень внимательно слушали, очень старались. Качество исполнения было на высоком уровне. Можно сказать, что Уфа не уступает в фигурном катании. Если чуть-чуть подработать, можно на высокий уровень выйти.

Елизавета Туктамышева, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию на коньках

В мастер-классе участвовали не только уфимские спортсмены. Для встречи с чемпионкой съехались дети из восьми городов республики.  

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Я знаю ближайшие шаги, которые предпримут для развития нашего вида спорта здесь. Думаю, что мы скоро увидим фигуристов Башкирии на самых крупных соревнованиях.

Александр Коган, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России

Премия «Молодость нации» уже успела стать традиционным весенним праздником для Башкортостана. Это проект 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Все началось в 2014 году и было приурочено к Олимпиаде в Сочи. Сейчас «Молодость нации» – традиционная премия, которую поддерживают общественные деятели, спортсмены и артисты.

Очень рад находиться в Уфе, видно, что республика развивается, мне очень приятно, что в сфере спорта семимильными шагами развивается. То, что здесь делается, это очень ценно.

Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону

А уже вечером с почётными гостями премии «Молодость нации» встретился и глава республики Радий Хабиров. Вместе подвели итоги форума, а также обсудили спортивный потенциал Башкортостана и строительство новых важных спортивных объектов.

Как мне сказали, что вы все приезжаете, всё убрал в сторону. Решил сразу же с вами встретиться. Для меня было интересно пожать руку Антону Шипулину, посмотреть на Елизавету Туктамышеву.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За девять лет вручение премии «Молодость нации» стало знаковым событием для республики. Премия уже завоевала высокую оценку руководства Башкортостана и паралимпийского движения. В следующем году премия пройдёт уже в юбилейный, десятый раз.

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