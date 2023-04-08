В Башкирии 19-летний водитель легковушки врезался в дерево: пострадали трое

Известно, что за рулем отечественной легковушки находился 19-летний парень. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в дерево. В этот момент в салоне ВАЗа находились 19-летний и 20-летний пассажиры. Все трое госпитализированы в больницу с различными травмами.