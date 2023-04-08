В Уфе открылась самая большая школа в Приволжском федеральном округе

Самая большая школа не только в республике, но и в Приволжском федеральном округе распахнула свои двери для детей. Последняя четверть для учащихся 51-й школы Уфы началась с переезда в новое здание. С условиями, которые созданы в центре образования, ознакомился сегодня и глава республики. Кроме того, в ходе рабочей поездки по Уфе Радий Хабиров проинспектировал ход санитарной очистки города и ямочного ремонта, а также благоустройства общественных территорий.

Пять блоков и 26,5 тысячи квадратных метров. Это самая большая школа в республике как по площади, так и по количеству учащихся. Рассчитана она на 1650 ученических мест. Это не просто школа, а центр образования, в составе которого ещё детский сад и спортивный блок.

Школа №51 – одна из первых в Калининском районе. Год основания – 1936-й. Недавно мы отмечали 85-летие. Большой подарок, что школа №51 продолжает жить, и нам подарили новое и современное здание. Ирина Николаева, директор центра образования № 51 им. В.М. Паращенко

Старое здание школы находится недалеко от построенного центра образования в микрорайоне «Инорс-4». В плане географического расположения больших перемен для школьников не произошло, а вот сами условия для получения знаний изменились кардинально. Новые помещения, светлые кабинеты, современное оборудование в классах. С работой центра, который распахнул свои двери для учащихся с начала четвертой четверти, ознакомился сегодня Радий Хабиров.

Глава республики осмотрел школьный медпункт, столовую, спортивный блок. Также Радию Хабирову показали учебные кабинеты, мастерские и лабораторные классы.

Я получил самое настоящее удовольствие. Это замечательная школа. Благодарю учителей, весь трудовой коллектив. Вы выполняете непростую работу. И вся республика относится к вам с глубоким уважением. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостана

В графике субботней рабочей поездки главы республики по Уфе в основном значились объекты благоустройства. В микрорайоне Инорс Радий Хабиров осмотрел территории, прилегающие к улице Мушникова и озеру Тёплому. Там продолжаются работы по созданию нового общественного пространства. По проекту предполагается устройство освещенных пешеходных дорожек, которые свяжут берег озера и линейный сквер.

Заехал Радий Хабиров сегодня и во двор дома № 59 по улице Кольцевой. По программе «Башкирские дворики» здесь приводят в порядок придомовую территорию сразу нескольких жилых зданий. Стоимость работ составляет 20 миллионов рублей.

По данному объекту, он включает в себя четыре дома, подразумевается установка детских спортплощадок, озеленения, уширение под новые парковочные места. Антон Тристан, и.о. начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации г. Уфы

С 1989 года я здесь живу, ничего никогда не менялось. Детская площадка с советских времен, поэтому очень благодарны. Очень мы ждем, до сентября подрядчики сказали, что все сделают. Я надеюсь, наши дети и внуки будут довольны. Гульнара Пиядина, старшая по дому

Преобразится не только двор, но и парадные дома №59 по улице Кольцевой. Здесь запланирован ремонт подъездов. Местные жители поблагодарили главу республики за региональные программы, которые меняют облик городских пространств в лучшую сторону.

По программе «Башкирские дворики» в республике в 2023 году благоустроят 206 придомовых территорий. Работы будут проводиться комплексно. Во дворах соорудят новые детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, обустроят парковочные места, тротуары и проезды.

Вычистить Уфу от пыли, зимней грязи и привести дороги в нормативное состояние до 10 апреля. Такую задачу глава республики ранее ставил на еженедельном оперативном совещании. Сегодня же руководитель региона лично проинспектировал работы по санитарной очистке и ямочному ремонту. Во время общения с рабочими и дорожниками Радий Хабиров поинтересовался условиями работы на новой коммунальной технике и уровнем заработной платы.

Радий Хабиров ознакомился сегодня в Уфе и с ходом капитального ремонта Театра кукол. Он включает в себя реконструкцию здания и возведение пристроя.

Обновленный объект должны сдать до конца года. Некоторые элементы прежнего облика сохранятся, но многое изменится. На куполе театра установят макет земного шара.

На этой территории уже 50 лет не было ремонта, да и само здание морально устарело. После реконструкции исторический облик театра сохранится, потому что он дорог уфимцам. При этом на крыше мы хотим поставить земной шар с изображением континентов и океанов. Он будет вращаться и подсвечиваться в тёмное время суток. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан