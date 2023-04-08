В Уфе открылась самая большая школа в Приволжском федеральном округе

Самая большая школа не только в республике, но и в Приволжском федеральном округе распахнула свои двери для детей. Последняя четверть для учащихся 51-й школы Уфы началась с переезда в новое здание. С условиями, которые созданы в центре образования, ознакомился сегодня и глава республики. Кроме того, в ходе рабочей поездки по Уфе Радий Хабиров проинспектировал ход санитарной очистки города и ямочного ремонта, а также благоустройства общественных территорий.
Пять блоков и 26,5 тысячи квадратных метров. Это самая большая школа в республике как по площади, так и по количеству учащихся. Рассчитана она на 1650 ученических мест. Это не просто школа, а центр образования, в составе которого ещё детский сад и спортивный блок.
Старое здание школы находится недалеко от построенного центра образования в микрорайоне «Инорс-4». В плане географического расположения больших перемен для школьников не произошло, а вот сами условия для получения знаний изменились кардинально. Новые помещения, светлые кабинеты, современное оборудование в классах. С работой центра, который распахнул свои двери для учащихся с начала четвертой четверти, ознакомился сегодня Радий Хабиров.
Глава республики осмотрел школьный медпункт, столовую, спортивный блок. Также Радию Хабирову показали учебные кабинеты, мастерские и лабораторные классы.
В графике субботней рабочей поездки главы республики по Уфе в основном значились объекты благоустройства. В микрорайоне Инорс Радий Хабиров осмотрел территории, прилегающие к улице Мушникова и озеру Тёплому. Там продолжаются работы по созданию нового общественного пространства. По проекту предполагается устройство освещенных пешеходных дорожек, которые свяжут берег озера и линейный сквер.
Заехал Радий Хабиров сегодня и во двор дома № 59 по улице Кольцевой. По программе «Башкирские дворики» здесь приводят в порядок придомовую территорию сразу нескольких жилых зданий. Стоимость работ составляет 20 миллионов рублей.
Преобразится не только двор, но и парадные дома №59 по улице Кольцевой. Здесь запланирован ремонт подъездов. Местные жители поблагодарили главу республики за региональные программы, которые меняют облик городских пространств в лучшую сторону.
По программе «Башкирские дворики» в республике в 2023 году благоустроят 206 придомовых территорий. Работы будут проводиться комплексно. Во дворах соорудят новые детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, обустроят парковочные места, тротуары и проезды.
Вычистить Уфу от пыли, зимней грязи и привести дороги в нормативное состояние до 10 апреля. Такую задачу глава республики ранее ставил на еженедельном оперативном совещании. Сегодня же руководитель региона лично проинспектировал работы по санитарной очистке и ямочному ремонту. Во время общения с рабочими и дорожниками Радий Хабиров поинтересовался условиями работы на новой коммунальной технике и уровнем заработной платы.
Радий Хабиров ознакомился сегодня в Уфе и с ходом капитального ремонта Театра кукол. Он включает в себя реконструкцию здания и возведение пристроя.
Обновленный объект должны сдать до конца года. Некоторые элементы прежнего облика сохранятся, но многое изменится. На куполе театра установят макет земного шара.
Особое внимание будет уделено территории рядом с театром, где ничего не делали почти 50 лет, отметил Радий Хабиров. Здесь должен появиться небольшой музей под открытым небом – 12 миниатюр известных российских зданий, которые входят в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.