В Уфе стартовало первенство Федерации детского дзюдо и самбо

В Уфе
стартовало открытое первенство Федерации детского дзюдо и самбо республики.
Участие в нём принимают более 100 юных спортсменов в возрасте от 4 до 7 лет. Для
некоторых эти соревнования дебютные, но
юные таланты сумели показать свои умения.
Сейчас самбо
в республике активно развивается. К 450-летию города Уфы планируют открыть
Дворец борьбы. А пока у самбистов соревнования и турниры проходят в стенах
стадиона «Гастелло».
Мне этот вид спорта нравится, потому
что он сильный и энергичный. Я занимаюсь уже четыре года, мне нравится этот вид
спорта, потому что можешь защищаться от некоторых, если тебя обижают.Анастасия и Любовь Абдядиловы, участницы соревнований
Для таких
юных спортсменов спортивная жизнь только начинается, сейчас они познают азы
самбо. Вскоре ребята будут принимать участие и в масштабных турнирах. В конце
апреля у самбистов пройдут соревнования, где будет сформирована сборная. А
победители отправятся на Международный турнир Гран-при.
Самбо – это не просто вид спорта, это
система воспитания подрастающего поколения. Я думаю, что в настоящее время то внимание,
которое уделяется, абсолютно обосновано.Эдуард Абдядилов, президент Федерации Самбо Республики Башкортостан
Сегодня мы видим беспринципную борьбу,
эмоции отличные. Стоит отметить, что развитие массового детского спорта
является приоритетным направлением нашей народной программы партии. Руслан Насретдинов, руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия»