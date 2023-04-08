В Уфе стартовало первенство Федерации детского дзюдо и самбо

В Уфе стартовало открытое первенство Федерации детского дзюдо и самбо республики. Участие в нём принимают более 100 юных спортсменов в возрасте от 4 до 7 лет. Для некоторых эти соревнования дебютные, но юные таланты сумели показать свои умения.

Сейчас самбо в республике активно развивается. К 450-летию города Уфы планируют открыть Дворец борьбы. А пока у самбистов соревнования и турниры проходят в стенах стадиона «Гастелло».

Мне этот вид спорта нравится, потому что он сильный и энергичный. Я занимаюсь уже четыре года, мне нравится этот вид спорта, потому что можешь защищаться от некоторых, если тебя обижают. Анастасия и Любовь Абдядиловы, участницы соревнований

Для таких юных спортсменов спортивная жизнь только начинается, сейчас они познают азы самбо. Вскоре ребята будут принимать участие и в масштабных турнирах. В конце апреля у самбистов пройдут соревнования, где будет сформирована сборная. А победители отправятся на Международный турнир Гран-при.

Самбо – это не просто вид спорта, это система воспитания подрастающего поколения. Я думаю, что в настоящее время то внимание, которое уделяется, абсолютно обосновано. Эдуард Абдядилов, президент Федерации Самбо Республики Башкортостан