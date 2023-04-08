В Уфе прошел турнир по волейболу среди школьников памяти Ульфата Мустафина

 Эти соревнования стали традиционными, их организовали третий год подряд. В турнире приняли участие команды семи районов Уфы. За медали в финале боролись восемь школьных коллективов, ставших победителями районных этапов.

В состав сборных вошли учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. Всего же в турнире приняли участие почти две тысячи школьников из 147 команд.

Цель турнира – как можно больше охватить школ. Финальная игра была даже упорнее, чем в прошлом году. Видимо, ребята, которые занимаются волейболом в школах, повысили свой уровень мастерства. Уже было интересно играть и интересно смотреть.

Валерий Багметов, председатель Федерации волейбола Республики Башкортостан

По результатам соревнований первое место среди девушек завоевала команда лицея №5 Кировского района. Они одержали победу в упорной борьбе, обыграв коллектив школы №24 Ленинского района. Третье место – у лицея №96. В финале среди юношей звание чемпионов завоевала гимназия №47 Октябрьского района. В решающем матче они обыграли гимназию №16 из Кировского. Бронзовые медали у школы №24.

Игра была очень хорошая. Наша команда настроилась на победу. Другой вариант нас не устраивал. Хочу поблагодарить соперника за борьбу. Держали мячи как в Суперлиге. Было очень приятно играть с ними.

Радмир Гаязов, победитель турнира по волейболу памяти Ульфата Мустафина

Множество девочек в нашей команде тренируется в спортивной школе №34. Мы каждый раз ходим на тренировки и улучшаем свой результат.

Мария Лобанова, победительница турнира по волейболу памяти Ульфата Мустафина
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ