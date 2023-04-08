В Уфе прошел турнир по волейболу среди школьников памяти Ульфата Мустафина

Эти соревнования стали традиционными, их
организовали третий год подряд. В турнире приняли участие команды семи районов
Уфы. За медали в финале боролись восемь школьных коллективов, ставших
победителями районных этапов.
В состав
сборных вошли учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. Всего же в
турнире приняли участие почти две тысячи школьников из 147 команд.
Цель турнира – как можно больше
охватить школ. Финальная игра была даже упорнее, чем в прошлом году. Видимо,
ребята, которые занимаются волейболом в школах, повысили свой уровень мастерства.
Уже было интересно играть и интересно смотреть.Валерий Багметов, председатель Федерации волейбола Республики Башкортостан
По
результатам соревнований первое место среди девушек завоевала команда лицея №5
Кировского района. Они одержали победу в упорной борьбе, обыграв коллектив
школы №24 Ленинского района. Третье место – у лицея №96. В финале среди юношей
звание чемпионов завоевала гимназия №47 Октябрьского района. В решающем матче
они обыграли гимназию №16 из Кировского. Бронзовые медали у школы №24.
Игра была очень хорошая. Наша команда
настроилась на победу. Другой вариант нас не устраивал. Хочу поблагодарить
соперника за борьбу. Держали мячи как в Суперлиге. Было очень приятно играть с
ними.Радмир Гаязов, победитель турнира по волейболу памяти Ульфата Мустафина
Множество девочек в нашей команде
тренируется в спортивной школе №34. Мы каждый раз ходим на тренировки и
улучшаем свой результат.Мария Лобанова, победительница турнира по волейболу памяти Ульфата Мустафина