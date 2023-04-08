В Уфе прошел турнир по волейболу среди школьников памяти Ульфата Мустафина

Игра была очень хорошая. Наша команда настроилась на победу. Другой вариант нас не устраивал. Хочу поблагодарить соперника за борьбу. Держали мячи как в Суперлиге. Было очень приятно играть с ними.

Радмир Гаязов, победитель турнира по волейболу памяти Ульфата Мустафина