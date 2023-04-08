В Уфе проходит 26-й Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера»

В Башгосфилармонии проходит 26-й Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера». Этот форум давно стал музыкальным брендом Уфы.

Традиционно участниками фестиваля становятся именитые мастера со всей страны и зарубежные артисты. Открыла праздник музыки восходящая звезда российского джаза, тромбонистка и певица Анастасия Иванова, ей помогал оркестр «Биг-бэнд» Башгосфилармонии под управлением маэстро Олега Касимова.

В течение нескольких дней в фестивале выступят более десяти мастеров джаза. В их числе российский пианист и продюсер Алексей Подымкин, который представит уфимским зрителям свои новые композиции.