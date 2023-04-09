В Башкирии в 2023 году благоустроят 206 придомовых территорий по программе «Башкирские дворики»

От новых подъездов и дворов до парков и улиц. Особое внимание на неделе уделили теме благоустройства общественных пространств. К работам по многим программам уже приступили. Радий Хабиров, например, осмотрел ход начала ремонта дворов и подъездов. На благоустройство придомовых территорий в 2023 году запланировано более 1 млрд рублей. Глава региона также дал ряд поручений в части формирования новых точек притяжения для жителей и гостей башкирской столицы.

Не просто замена бордюров на новые, но и увеличение площади асфальтового покрытия. Создание дополнительных парковочных мест – один из важнейших пунктов программы «Башкирские дворики». А еще здесь появятся детские игровые комплексы и зона воркаута. Периметр благоустройства охватывает территорию нескольких домов.

Столько места прекрасного, озеленение хорошее, а для детей ничего нет, пошли в управляющую компанию. Подали заявку, акт составили, подписали жильцов ближайших домов, и вот пошло движение. Алексей Носков, житель дома № 5/1 по ул. Рабкоров

Попасть в программу «Башкирские дворики» могут прежде всего те территории, где ремонта не было десятилетиями. Средства на эти цели выделяют на принципах софинансирования. 94% предоставляет бюджет республики, 5% – муниципалитет, 1% платят сами жители, которые также участвуют в обсуждениях по будущему наполнению своих дворов.

С ходом начала работ в рамках региональной программы ознакомился Радий Хабиров. Глава республики заехал в один из дворов по улице Кольцевой. Стоимость его благоустройства обойдется бюджету в 20 миллионов рублей.

По данному объекту – он включает в себя четыре дома – подразумевается установка детских спортплощадок, озеленение, уширение под новые парковочные места. Антон Тристан, и.о. начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации г. Уфы

С 89-го года я здесь живу, ничего никогда не менялось, детская площадка с советских времен, поэтому очень благодарны, конечно. Этого очень мы ждем, до сентября подрядчики сказали, все сделают, я надеюсь, наши дети и внуки будут довольны. Гульнара Пиядина, старшая по дому

В этом случае, кстати, работы по благоустройству двора решили совместить с ремонтом подъездов. Всего же по комплексной республиканской программе в этом году приведут в порядок 752 парадные в 274 домах. По программе «Башкирские дворики» в республике в этом году благоустроят 206 придомовых территорий. Работы будут проводиться комплексно. Во дворах соорудят новые детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, обустроят парковочные места, тротуары и проезды.

Продолжают в республике преображать и общественные пространства. К примеру, в микрорайоне Инорс благоустраивают территории, прилегающие к улице Мушникова и озеру Теплому. Сделаны освещенные пешеходные дорожки, связывающие берег водоема и сквер. Появились зона для подростков и молодежи с компактной бетонной скейт-площадкой, детская игровая зона и другие элементы благоустройства.

В рамках второго этапа приведут в порядок береговую часть озера. В планах создать зону для отдыха горожан с бесплатным пляжем и территорией для пикников. Появится и площадка для выгула собак.

На этой неделе Глава Башкортостана провел совещание в формате «Час общественных пространств», где обсудили проекты модернизации социальной инфраструктуры столицы. Так, в следующем году планируют начать реконструкцию улицы Рыльского. В частности, заменят дорожное и тротуарное покрытие с устройством ливневой канализации. Кроме этого, там хотят создать рекреационные зоны с местами для отдыха.