В Башкирии в 2023 году благоустроят 206 придомовых территорий по программе «Башкирские дворики»

От новых подъездов и дворов до парков и улиц. Особое внимание на неделе уделили теме благоустройства общественных пространств. К работам по многим программам уже приступили. Радий Хабиров, например, осмотрел ход начала ремонта дворов и подъездов. На благоустройство придомовых территорий в 2023 году запланировано более 1 млрд рублей. Глава региона также дал ряд поручений в части формирования новых точек притяжения для жителей и гостей башкирской столицы.
Не просто замена бордюров на новые, но и увеличение площади асфальтового покрытия. Создание дополнительных парковочных мест – один из важнейших пунктов программы «Башкирские дворики». А еще здесь появятся детские игровые комплексы и зона воркаута. Периметр благоустройства охватывает территорию нескольких домов.
Попасть в программу «Башкирские дворики» могут прежде всего те территории, где ремонта не было десятилетиями. Средства на эти цели выделяют на принципах софинансирования. 94% предоставляет бюджет республики, 5% – муниципалитет, 1% платят сами жители, которые также участвуют в обсуждениях по будущему наполнению своих дворов.
С ходом начала работ в рамках региональной программы ознакомился Радий Хабиров. Глава республики заехал в один из дворов по улице Кольцевой. Стоимость его благоустройства обойдется бюджету в 20 миллионов рублей.
В этом случае, кстати, работы по благоустройству двора решили совместить с ремонтом подъездов. Всего же по комплексной республиканской программе в этом году приведут в порядок 752 парадные в 274 домах. По программе «Башкирские дворики» в республике в этом году благоустроят 206 придомовых территорий. Работы будут проводиться комплексно. Во дворах соорудят новые детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, обустроят парковочные места, тротуары и проезды.
Продолжают в республике преображать и общественные пространства. К примеру, в микрорайоне Инорс благоустраивают территории, прилегающие к улице Мушникова и озеру Теплому. Сделаны освещенные пешеходные дорожки, связывающие берег водоема и сквер. Появились зона для подростков и молодежи с компактной бетонной скейт-площадкой, детская игровая зона и другие элементы благоустройства.
В рамках второго этапа приведут в порядок береговую часть озера. В планах создать зону для отдыха горожан с бесплатным пляжем и территорией для пикников. Появится и площадка для выгула собак.
На этой неделе Глава Башкортостана провел совещание в формате «Час общественных пространств», где обсудили проекты модернизации социальной инфраструктуры столицы. Так, в следующем году планируют начать реконструкцию улицы Рыльского. В частности, заменят дорожное и тротуарное покрытие с устройством ливневой канализации. Кроме этого, там хотят создать рекреационные зоны с местами для отдыха.
Участники совещания также рассмотрели концепцию благоустройства парка имени Лесоводов Башкортостана. Задача – организовать пространство по принципу современного зоопарка с зонами прогулок и наблюдательными площадками. Также речь идёт об очистке лесной зоны, обустройстве пешеходных и велодорожек с установкой освещения и модернизации детской игровой и спортивной зон. Реализовать проект намерены в два этапа, к первому из которых планируют приступить в следующем году. Правда, прежде концепцию благоустройства должны обсудить с горожанами.